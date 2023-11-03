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Сегодня, 17:07

Махачев назвал условия, при которых проведет бой с Макгрегором

Руслан Минаев
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, при каких условиях проведет бой с Конором Макгрегором.

«Если он вернется и заслужит, выиграет 3-4 боя, то да. Однозначно я не буду этот бой просить, потому что не считаю, что он заслуживает. И даже не считаю, что он заслужит, мало верю, что он вернется на победную серию, сможет победить настоящих претендентов и стать первым кандидатом на титул», — цитирует россиянина matchtv.ru.

21 октября Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: matchtv.ru
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
ММА
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