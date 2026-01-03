Махачев назвал самый ожидаемый бой 2026 года

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев назвал самый ожидаемый бой Нового 2026 года.

«Самый ожидаемый бой 2026 года? Макс Холлоуэй против Чарльза Оливейры. Это будет огонь», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Холлоуэй и Оливейра станут хедлайнерами турнира UFC 326, который пройдет 8 марта в Лас-Вегасе (США). У 36-летнего Оливейры в профессиональных ММА 36 побед, 11 поражений и один бой остался без результата (в UFC — 24-11-0-1). Рекорд 33-летнего Холлоуэя — 27-8.