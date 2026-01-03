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3 января, 17:08

Топурия сделал заявление после информации о вызове в суд из-за домашнего насилия

Алина Савинова

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия отреагировал на информацию о том, что его вызвали в суд по делу о домашнем насилии.

«Вчера одно из СМИ опубликовало материал с ложным заголовком, утверждающим, что меня вызвали для дачи показаний по делу о домашнем насилии. Позднее этот заголовок был изменен, поскольку не соответствовал действительности. Меня никогда не вызывали для дачи показаний по такой причине, хотя я, разумеется, сделаю это добровольно, если потребуется», — написал Топурия в своих соцсетях.

Боец заявил, что он обязан явиться в суд по делу, связанному с выездом за пределы Испании его дочери. При этом, по словам Топурии, у него не было возможности увидеться с ней в течение четырех месяцев, несмотря на многочисленные попытки.

«Я принимаю издержки публичности, однако это не оправдывает распространение непроверенной ложной информации, искажение фактов или разглашение вопросов, касающихся несовершеннолетнего, которому нужна защита», — добавил он.

На счету 28-летнего Топурии 17 побед в 17 поединках в смешанных единоборствах. В конце июня он нокаутом победил бразильца Чарльза Оливейру в бою за титул в легкой весовой категории UFC.

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Илия Топурия
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