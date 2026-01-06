Кормье объяснил популярность Хабиба Нурмагомедова в ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, за счет чего россиянин Хабиб Нурмагомедов стал одной из главных звезд ММА.

«Хабиб... Тот случай, когда боец стал успешным вопреки системе. Конечно, он был безумно популярен. Но у него была эта... Индивидуальность, не так ли? Он говорил всякие вещи. Мог сказать что-то вроде: «Я размажу цыпленка» — прямо в октагоне в адрес Конора Макгрегора. Просто русский парень — вспомните, как он говорил Майклу Джонсону: «Тебе нужно сдаться, брат». При этом сам настаивал, что заслуживает титульного боя, доказывал это в клетке. Потом было интервью на «Мэдисон Сквер Гарден» — одно из самых смешных, что я когда-либо слышал. Это не был трэш-ток, он не пытался играть роль, а буквально был самим собой, и это притягивало людей», — сказал Кормье на своей странице в социальных сетях.

37-летний Нурмагомедов за карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Он был чемпионом UFC в легком весе.