Махачев перед боем с Гэрри: «Я сделаю все, что захочу»

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал слова в свой адрес перед защитой титула чемпиона UFC в полусреднем весе против ирландца Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Все говорят перед боем: «Я нокаутирую его, я финиширую Ислама, я остановлю его борьбу». Но это не работает. Я сделаю все, что захочу», — цитирует 34-летнего россиянина пресс-служба UFC.

Поединок Махачева и Гэрри состоится в ночь с 15 на 16 августа в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Россиянин в профессиональных ММА одержал 28 побед в 29 поединках и потерпел 1 поражение. У 28-летнего Гэрри 18 боев (17 побед и 1 поражение).