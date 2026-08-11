Гэрри: «Я не просто так превозношу Ислама Махачева»

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри поделился мнением о своем сопернике по титульному поединку на турнире UFC 330 россиянине Исламе Махачеве.

«Если что, я не просто так превозношу Ислама Махачева. Я выражаю ему больше уважения, чем остальным, потому что это заработано и заслуженно. Я ставлю его на пьедестал как лучшего бойца на планете на данный момент, пока не доказано обратное. Потому что именно этого человека я хочу победить, чтобы стать чемпионом мира», — цитирует 28-летнего бойца MMA Fighting.

Гэрри в профессиональных ММА в 18 поединках одержал 17 побед. Также у него 1 поражение. У 34-летнего Махачева в 29 боях 28 побед, 1 встречу он проиграл. В ночь на 16 августа он будет защищать титул UFC в полусреднем весе. Его поединок с Гэрри состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Иксфинити Мобайл Арена» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).