Аспинал — о бое Махачев — Гэрри: «Не могу представить, что в какой-то момент Ислам проиграет»

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поделился ожиданиями от титульного боя в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Мачадо Гэрри.

«Говорим об Исламе Махачеве. Он становится немного старше, но все еще находится на пике своей карьеры. Думаю, это будет тяжелый бой для обоих. Но не могу представить, что в какой-то момент Ислам проиграет.

Я хотел бы увидеть, как Иэн Гэрри будет действовать первым номером, заставлять Ислама пятиться, наносить тяжелые удары, держать дистанцию, а не постоянно ждать тейкдауна и клинча. Хотя сказать это гораздо легче, чем сделать.

Не удивлюсь ни одному исходу. Если Иэн нокаутирует его, я тоже не буду сильно удивлен. Но просто считаю, что Ислам Махачев очень, очень, очень хорош», — сказал Аспиналл в видео на своем YouTube-канале.

Бой Махачева и Гэрри состоится в ночь с 15 на 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии.