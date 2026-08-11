Махачев — Гэрри: когда пройдет церемония взвешивания перед боем UFC 330

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут бой на турнире UFC 330. Событие состоится в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Поединок возглавит турнир, а на кону будет стоять принадлежащий Махачеву титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Для россиянина это будет первая защита пояса.

Церемониальное взвешивание участников UFC 330 состоится в пятницу, 14 августа, в Филадельфии. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Во время церемониального взвешивания Махачев и Гэрри в последний раз перед поединком встретятся лицом к лицу на традиционной битве взглядов. Взвешивание пройдет за день до турнира UFC 330, который состоится 15 августа по местному времени.

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