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11 августа, 19:49

Чемпион UFC Ислам Махачев: «Очень рад видеть большое количество занимающихся самбо в США»

Сергей Филин
Фото Соцсети Ислама Махачева

Чемпион UFC Ислам Махачев встретился с американскими самбистами в Филадельфии.

Об этом 34-летний россиянин рассказал в социальных сетях. Он опубликовал видео со встречи с американскими спортсменами разных возрастов.

«Посетил Федерацию самбо в Филадельфии. Был очень рад видеть большое количество занимающихся самбо в Америке», — написал Махачев в соцсетях.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

В ночь с 15 на 16 августа россиянин проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.

Источник: Соцсети Ислама Махачева
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Ислам Махачев
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