Чемпион UFC Ислам Махачев: «Очень рад видеть большое количество занимающихся самбо в США»

Чемпион UFC Ислам Махачев встретился с американскими самбистами в Филадельфии.

Об этом 34-летний россиянин рассказал в социальных сетях. Он опубликовал видео со встречи с американскими спортсменами разных возрастов.

«Посетил Федерацию самбо в Филадельфии. Был очень рад видеть большое количество занимающихся самбо в Америке», — написал Махачев в соцсетях.

В ночь с 15 на 16 августа россиянин проведет титульный бой с ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.