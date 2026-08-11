Махачев — Гэрри: когда пройдет битва взглядов перед боем UFC 330

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут бой на турнире UFC 330. Ивент пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой станет главным событием вечера. На кону — титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Заключительная битва взглядов Махачева и Гэрри пройдет в пятницу, 14 августа, во время церемониального взвешивания участников UFC 330. Точное время начала мероприятия пока официально не объявлено.

Махачев и Гэрри встретятся лицом к лицу после выхода на сцену церемониального взвешивания. Это станет их последней официальной битвой взглядов перед титульным поединком UFC 330.

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