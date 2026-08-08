Гэрри: «Хабиб — один из величайших бойцов, которых мы когда-либо видели»

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри назвал бывшего чемпиона организации россиянина Хабиба Нурмагомедова одним из величайших в истории смешанных единоборств.

«Хабиб — один из величайших бойцов, которых мы когда-либо видели в октагоне. Он перестал драться ради чего-то гораздо более важного. Он мог бы добиться большего, а мог и не добиться, но это не имеет значения. Реальность такова, что Хабиб решил уйти из спорта из-за обстоятельств, которые были для него важнее», — приводит слова Гэрри Low Kick MMA.

В ночь с 15 на 16 августа Гэрри проведет титульный бой с россиянином Исламом Махачевым. Их поединок возглавит турнир UFC 330, который состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.