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8 августа, 10:26

Кормье считает, что Царукян должен получить бой за чемпионский пояс UFC в случае победы над Руффи

Сергей Филин

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что представляющий Армению и Россию боец Арман Царукян должен получить титульный бой в случае победы над бразильцем Маурисио Руффи.

Царукян и Руффи проведут поединок на турнире UFC 331, который пройдет в ночь с 19 на 20 сентября на арене «Crypto.com Арена» в Лос-Анджелесе.

«Арман говорил мне в Абу-Даби, что они подерутся с Оливейрой в Лос-Анджелесе. Царукян просто хочет продолжать драться, чтобы сделать свои претензии на титул бесспорными. Арман согласился на бой с Руффи, чтобы усилить свои позиции на пути к чемпионству», — сказал Кормье в видео на своем You-Tube-канале.

У 29-летнего Царукяна профессиональный рекорд — 23 победы и 3 поражения. На счету 30-летнего Руффи 12 побед и 2 поражения в профессиональных ММА.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
Даниэль Кормье
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