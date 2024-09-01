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Сегодня, 19:24

Магомедалиев оценил шансы Петросяна и Магомедова на победу в поединке с дю Плесси

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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы Армена Петросяна и Шарабутдина Магомедова на победу в поединке с Дрикусом дю Плесси.

«Есть удобство и неудобство. 50 на 50. Дю Плесси хорошо заходит за спину и делает удушающий. Других сторон, которыми он мог бы удивить, я не вижу», — сказал Магомедалиев Metaratings.

18 августа в австралийском Перте на турнире UFC 305 Дю Плесси одержал победу над Исраэлем Адесаньей удушающим приемом в четвертом раунде. На его счету 22 победы и два поражения.

Источник: Metaratings.ru
Армен Петросян
Дрикус Дю Плесси
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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