Магомедалиев оценил шансы Петросяна и Магомедова на победу в поединке с дю Плесси

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев оценил шансы Армена Петросяна и Шарабутдина Магомедова на победу в поединке с Дрикусом дю Плесси.

«Есть удобство и неудобство. 50 на 50. Дю Плесси хорошо заходит за спину и делает удушающий. Других сторон, которыми он мог бы удивить, я не вижу», — сказал Магомедалиев Metaratings.

18 августа в австралийском Перте на турнире UFC 305 Дю Плесси одержал победу над Исраэлем Адесаньей удушающим приемом в четвертом раунде. На его счету 22 победы и два поражения.