Расулов: «У Мурзаканова очень сильный удар. Склоняюсь к его победе над Крыловым»

Экс-чемпион АСА в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал, кому отдает предпочтение в поединке российских бойцов UFC Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова.

«С Мурзакановым я три раза выступал по «рукопашке». На себе прочувствовал его удары, его скорость и мощь. У него действительно очень сильный удар. Я больше отдаю предпочтение Мурзаканову, потому что у него есть навыки защиты от борьбы и мощнейший удар, который Никита может пропустить. Крылов, конечно, тоже грамотный парень, но я больше склоняюсь к победе Азамата», — цитирует Расулова Vprognoze.ru.

Бой Крылова и Мурзаканова запланирован на 16 ноября в рамках турнира UFC 309 в Нью-Йорке.