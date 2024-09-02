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Гилберт Бернс признался, что скоро завершит свою карьеру

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-7) рассказал, что у него осталось не так много боев.

«Я чертовски старею, — сказал Бернс в интервью Grind City Media. — 10 лет в UFC были очень хорошими, но я не знаю, сколько еще осталось. У меня еще есть пара боев, так что я здесь ненадолго. Я все еще думаю, что у меня есть пара хороших боев — не так уж много».

Два месяца назад, в июле, Бернсу исполнилось 38 лет. Он подерется против Шона Брэди (16-1) 7 сентября на UFC Fight Night 242 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Гилберт Бернс
UFC
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