Анкалаев и Гуськов показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC Fight Night 282

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев и узбекистанский боец Богдан Гуськов показали одинаковый вес перед поединком на турнире UFC Fight Night 282. Соревнование пройдет в субботу, 25 июля, в Абу-Даби (ОАЭ).

Анкалаев и Гуськов показали на весах 93,18 кг.

34-летний Анкалаев имеет в ММА 21 победу, 2 поражения, 1 ничью и 1 бой без результата. 33-летний Гуськов одержал 18 побед, потерпел 3 поражения и 1 бой завершил вничью.