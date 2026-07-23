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Гейджи: «Топурия не будет моим следующим соперником, Царукян больше заслуживает боя за титул в UFC»

Сергей Филин

Чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гейджи поделился мнением о возможном реванше с испанцем грузинского происхождения Илией Топурией.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию в главном поединке турнира UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

«Он не будет моим следующим соперником. Арман заслуживает боя за титул гораздо больше, чем Илия. Я избил Топурию. Ему придется победить, прежде чем снова получить шанс на титульный поединок», — приводит Гейджи Championship Rounds.

Джастин Гейджи.Гейджи разнес Топурию на глазах у Трампа! Американец лишил Илию пояса UFC

Американец одержал 28 побед при 5 поражениях. Он не проигрывал в UFC с 13 апреля 2024 года, когда был нокаутирован своим соотечественником Максом Холлоуэем в пятом раунде.

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Арман Царукян
Джастин Гейджи
Илия Топурия
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