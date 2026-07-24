FONBET стал партнером крупнейшего армрестлинг-промоушена России

Первый букмекер страны и крупнейший армрестлинг-промоушен России «АРМАТУРА» объявили о начале стратегического партнерства.



Ранее FONBET уже поддержал соревнования по армрестлингу на одном из самых мощных международных фестивалей — Siberian Power Show в Красноярске. Теперь эта поддержка продолжится в рамках крупнейших турниров промоушена.



Первым совместным проектом станет турнир «АРМАТУРА 13», который пройдет в Москве в сентябре. В программе четыре титульных поединка, два чемпионских пояса промоушена, а также выступления одних из самых известных представителей армрестлинга, включая Токарева и Schoolboy.



Организаторы обещают зрелищные противостояния и насыщенную программу, а партнерство с FONBET должно способствовать дальнейшему развитию и популяризации армрестлинга в России.

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