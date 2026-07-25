Анкалаев техническим нокаутом победил Гуськова в главном бою турнира UFC в Абу-Даби

Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

Анкалаев победил техническим нокаутом — судья остановил бой в пятом раунде.

Изначально россиянин в Абу-Даби должен был встретиться с Халилом Раунтри, однако американец снялся с боя из-за травмы.

34-летний Анкалаев провел первый поединок с октября 2025 года, когда на UFC 320 проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе. Россиянин одержал 22-ю победу при 2 поражениях и 1 ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

33-летний Гуськов потерпел 4-е поражение в профессиональной карьере при 18 победах и 1 ничьей.

ММА UFC: Анкалаев — Гуськов