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Источник: бой Евлоева и Волкановски может возглавить турнир UFC в октябре

Алина Савинова

Российский боец Мовсар Евлоев может провести поединок против чемпиона UFC в полулегком весе австралийца Александра Волкановски на турнире в Абу-Даби 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также отмечается, что на этом турнире потенциально может пройти бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили.

На счету 32-летнего Евлоева 20 побед и ни одного поражения в ММА. У 37-летнего Волкановски 28 побед при четырех поражениях.

Источник: ТАСС
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Александр Волкановски
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