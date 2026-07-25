Зайнуков победил Ржепецки на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби

Россиянин Магомед Зайнуков победил поляка Дамиана Ржепецки единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби.

Зайнуков одержал 9-ю победу в смешанных единоборствах. 31-летний боец ни разу не проигрывал на профессиональном уровне.

Ржепецки потерпел первое поражение при 10 победах.

Турнир проходит на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным событием вечера станет бой в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым.

ММА UFC: Зайнуков — Ржепецки