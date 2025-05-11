Бокс/ММА
11 мая, 12:40

Мендес: «Махачев — другой зверь. Он сможет перевести Маддалену, а также перебить его в стойке»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Американский тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес уверен, что его подопечный сможет победить новоиспеченного чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену.

«Махачев — совсем другой зверь, и с таким соперником Джек никогда прежде не сталкивался, — сказал Мендес Submission Radio. — Мы увидим адскую бойню, если они сойдутся. Ислам выступит на невероятном уровне. И он не будет выглядеть мелким полусредневесом».

«Ислам может все. Сможет ли он переводить Джека? Абсолютно. Сможет ли он перебить Джека в стойке? Абсолютно. Но разумно ли это — пытаться перебить Джека в стойке? Возможно, так не стоит. Возможно, лучше сделать то, что Белалу было необходимо сделать для победы. Ислам всегда слушается нас».

Джек Делла Маддалена единогласным решением судей выиграл у Белала Мухаммада и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Бойцы возглавили турнир UFC 315, который проходил в ночь на 11 мая в Канаде.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
