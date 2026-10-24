Волков обратился к Уайту: «У меня 20 боев в UFC. Что я должен сделать, чтобы получить титульный?»

Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал победу над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 и обратился к главе промоушена Дане Уайту.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Волкова единогласным решением судей (29:28, 30:27, 30:27).

«Хороший бой. У меня вопрос к Дане Уайту. Я только начинаю свою карьеру, у меня 20 боев в UFC. Что я должен сделать, чтобы получить титульный бой?» — сказал боец в октагоне.

38-летний Волков стал вторым российским бойцом, который провел 20 и более поединков в UFC. Всего на его счету теперь 41 победа при 11 поражениях в ММА.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max