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Сегодня, 09:51

Конор Макгрегор заявил, что бой с Майклом Чендлером состоится 29 июня

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) опубликовал в соцсетях видео, на котором он наслаждается бокалом вина и объявляет о своем возвращении в октагон.

«Я хотел бы объявить свою дату возвращения, — сказал Макгрегор в видеоролике. — Величайшее возвращение всех времен состоится в Лас-Вегасе на Международной неделе боев 29 июня. Соперник — Майкл Чендлер, вес — 185 фунтов».

Ранее ирландец предлагал бой экс-чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

На счету 35-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года, уступив Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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