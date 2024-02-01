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1 февраля, 08:07

Кормье назвал бой, которого он ждет больше всего на UFC 300

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) признался, что ждет поединка между экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (24-9) и четвертым номером рейтинга Арманом Царукяном (21-3).

«Буду честен, мне нравится бой Китай против Китая [Чжан Вэйли против Янь Сяонань]. Но для меня самый интересный бой турнира — это поединок Чарльза Оливейры и Армана Царукяна. Впервые за долгое время парни, занимающие топ-5 рейтинга легкого веса, дерутся с новым поколением бойцов.
Смогут ли они пробиться в топ-5? Получится ли у них сломать цепочку Порье — Гейджи — Чендлер? У Махачева не было шанса — он подобрался к пятерке и стал чемпионом. Сейчас эти молодые бойцы сделают то же самое?» — сказал Кормье на ESPN MMA.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).

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