Рафаэль Физиев объяснил, почему отказался от боя с Дастином Порье

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-3) рассказал, что отказался от боя с третьим номером рейтинга Дастином Порье (29-8) из-за травмы колена.

«Мой менеджер позвонил мне и сказал: «UFC хочет, чтобы ты подрался с Дастином Порье». Меня это расстроило, потому что я не был готов. До этого UFC предлагали мне бой в Лондоне, но на следующий день после этого я порвал колено. Я хочу драться, и я хочу драться против Порье, но мое колено не восстановилось. Как бы то ни было, я счастлив, что UFC все еще верит в меня, несмотря на два поражения подряд», — сказал Физиев в интервью The AllStar.

Физиев в прошлом бою проиграл Матеушу Гамроту (23-2) техническим нокаутом во втором раунде (травма колена). Бой состоялся 23 сентября 2023-го на UFC Fight Night 228 в в UFC Apex в Парадайсе, США.