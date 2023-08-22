Конор пообещал прикончить Тони Фергюсона

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) ответил Тони Фергюсону (25-9), который заявил, что не собирается завершать карьеру бойца.

«Я тебя прикончу и сделаю это очень жестко. Я ничего не забыл», — написал Макгрегор в соцсети X.

Фергюсон идет на серии из шести поражений. Бобби Грин (30-14) одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.