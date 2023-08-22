Шон О'Мэлли: «Еще один нокаут, и я достигну уровня Конора Макгрегора»

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) уверен, что совсем скоро он станет такой же суперзвездой, как экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6).

«Это начало эры Шуги. Пока я не дошел до этого уровня [Конора Макгрегора], но еще один нокаут, и я думаю, что это поднимет меня на вершину», — сказал О'Мэлли в интервью ESPN.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.