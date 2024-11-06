Атлетическая комиссия отменит единственное поражение Джона Джонса

Глава Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостер заявил, что собирается отменить поражение Джона Джонса от Мэтта Хэмилла в 2009 году

«Я буду поддерживать предложение отменить это поражение и признать бой несостоявшимся, — сказал Фостер в интервью Ариэлю Хельвани. — Сделать это будет непросто, но мы постараемся».

Джонс проиграл Хэммилу, когда нанес запрещенный удар локтем в партере. С ноября 2024 года этот удар признан легальным.