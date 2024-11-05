Ядонг: «Бой с Умаром Нурмагомедовым? В январе, если он согласится»

Китайский боец UFC Сонг Ядонг назвал потенциальную дату боя с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Бой с Умаром Нурмагомедовым? В январе, возможно, если он согласится драться», — сказал Ядонг в интервью журналистке Хелен Йи.

Нурмагомедов за карьеру одержал 18 побед в 18 боях. В UFC 28-летний россиянин выиграл шесть поединок, в последнем из них одержав победу над Кори Сэндхагеном 3 августа 2024 года.

26-летний Сонг Ядонг в последнем поединке проиграл россиянину Петру Яну 9 марта 2024 года. Китаец за карьеру одержал 21 победу, потерпел 8 поражений, на его счету также 1 ничья и 1 бой, признанный несостоявшимся.