Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй встретятся на турнире UFC 329, который пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени в Лас-Вегасе. Поединок состоится в полусреднем весе и возглавит основной вечер ММА.

Время начала и во сколько бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй

Турнир UFC 329 пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Ранние предварительные бои стартуют в 00.00 мск, предварительный кард — в 02.00 мск, основной кард начнется в 04.00 мск. Бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй ожидается ориентировочно около 06.30-07.00 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

В активе 37-летнего Конора Макгрегора — 22 победы и 6 поражений. 34-летний Макс Холлоуэй имеет рекорд 27 побед и 9 поражений. Для бойцов это будет второй очный поединок: в августе 2013 года Макгрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

Где смотреть бой Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 329 в России покажут UFC Fight Pass, телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

Полный турнир доступен на UFC Fight Pass. Основной кард, куда входит бой Макгрегор — Холлоуэй, также заявлен в эфире «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Результат боя Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй и других поединков UFC 329 можно будет отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».