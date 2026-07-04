Роберт Уиттакер и Никита Крылов проведут бой на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе 12 июля

Австралиец Роберт Уиттакер и россиянин Никита Крылов встретятся на турнире UFC 329, который пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля, в Лас-Вегасе. Поединок состоится в полутяжелом весе и войдет в предварительный кард вечера.

Время начала и во сколько бой Роберт Уиттакер — Никита Крылов

Турнир UFC 329 пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Ранние предварительные бои стартуют в 00.00 мск, предварительный кард — в 02.00 мск, основной кард начнется в 04.00 мск. Бой Роберт Уиттакер — Никита Крылов ожидается ориентировочно около 03.00-03.30 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

В активе 35-летнего Роберта Уиттакера — 27 побед и 9 поражений. 34-летний Никита Крылов имеет рекорд 31 победа и 11 поражений.

Где смотреть бой Роберт Уиттакер — Никита Крылов

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 329 в России покажут UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Полный турнир доступен на UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Бои основного карда также заявлены на «Матч ТВ», «Кинопоиске» и Okko в ретрансляции федерального телеканала.

Результат боя Роберт Уиттакер — Никита Крылов и других поединков UFC 329 можно будет отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».