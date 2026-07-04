Альдо считает, что Макгрегор остается опасным соперником для Холлоуэя

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо оценил шансы ирландца Конора Макгрегора в предстоящем реванше с американцем Максом Холлоуэем.

«Для меня это очень конкурентный бой. Макгрегор хоть и считается аутсайдером, но, честно говоря, я думаю, что у него больше шансов победить Макса, чем было против Хабиба в 2018 году.

Макс Холлоуэй — фаворит, но не потому, что он лучше, а потому, что он активен. Он регулярно дерется, у него были сильные выступления, и он остается конкурентоспособным.

Конор — загадка. Мы давно не видели его в деле. Мы не знаем, в какой он форме, что у него с таймингом и настроем. Поэтому я ставлю Макса чуть выше. Но это не значит, что Конор не может его нокаутировать», — приводит слова Альдо Covers.

Реванш Макгрегора и Холлоуэя пройдет на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Их первый бой состоялся в 2013 году и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей.