Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Альдо считает, что Макгрегор остается опасным соперником для Холлоуэя

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо оценил шансы ирландца Конора Макгрегора в предстоящем реванше с американцем Максом Холлоуэем.

«Для меня это очень конкурентный бой. Макгрегор хоть и считается аутсайдером, но, честно говоря, я думаю, что у него больше шансов победить Макса, чем было против Хабиба в 2018 году.

Макс Холлоуэй — фаворит, но не потому, что он лучше, а потому, что он активен. Он регулярно дерется, у него были сильные выступления, и он остается конкурентоспособным.

Конор — загадка. Мы давно не видели его в деле. Мы не знаем, в какой он форме, что у него с таймингом и настроем. Поэтому я ставлю Макса чуть выше. Но это не значит, что Конор не может его нокаутировать», — приводит слова Альдо Covers.

Реванш Макгрегора и Холлоуэя пройдет на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Их первый бой состоялся в 2013 году и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
Жозе Альдо
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Это нечто особенное». Овечкин открыл последний сезон в Вашингтоне победой над Кросби и Малкиным
Кисляка опять ждут в Турции, а Карпин снова нагрузил лидеров армейцев. Что происходит в ЦСКА
«Все вообще пошло не так». Хэйс рассказал, почему сбежал из КХЛ после пяти матчей
Популярное видео
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России по самбо

Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: во сколько начало боя UFC
Новости
RSS RSS
Все новости