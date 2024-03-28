Постарнакова: «Планирую стать чемпионкой UFC через два-три года»

Чемпионка России по MMA и претендентка на чемпионский титул в лиге «Наше Дело» Татьяна Постарнакова рассказала о планах стать чемпионкой UFC.

«Считаю, что смогу драться на серьезном уровне и конкурировать даже в UFC. Никогда не выбираю соперниц — с любой готова подраться. Надеюсь, что в скором времени окажусь в UFC. Хочу заявить, что готова драться за пояс. Мы разговариваем с командой по этому поводу, но там любят интригу: могут промолчать — и раз: мы тебя подписали куда-то. Пройдет мой титульный бой, все сложится хорошо, по-другому и быть не может. После этого начнем общаться о подписании куда-то за границу. Планирую попасть в UFC в течение года и стать чемпионкой в течение двух-трех лет», — приводит слова Постарнаковой MMA.Metaratings.ru.

На счет 23-летней Постарнаковой четыре победы и ни одного поражения. В мае ей предстоит провести титульный поединок с Сианой Шахсиной в лиге «Наше Дело».