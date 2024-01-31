Казахстанский боец UFC Максум: «Собираюсь победить Джонсона, чтобы отомстить за поражение Жумагулова»

Казахстанский боец UFC Азат Максум заявил, что собирается отомстить Чарльзу Джонсону за поражение Жалгаса Жумагулова.

«Будет ответка за Жалгаса. Собираюсь победить, чтобы отомстить за поражение Жумагулова. С самим Жалгасом я не общался, поэтому он мне никаких советов не дал. Не мне судить, сколько поединков Жумагулов выиграл в UFC, но считаю, что многим соперникам он не проиграл», — цитирует Максума MMA.Metaratings.ru.

Максум и Джонсон проведут поединок 3 февраля на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США). На счету казахстанского бойца 17 побед и ни одного поражения. В активе Джонсона 13 побед и 6 поражений.