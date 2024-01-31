В команде Махачева не исключили проведение следующего боя в марте

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, заявил, что спортсмен все еще может провести бой в марте.

Ранее Махачев рассказал, что в следующем поединке готов встретиться с американцем Джастином Гэтжи 8 июня в Саудовской Аравии.

«Если бой не произойдет в марте, то поединок пройдет в июне или июле», — приводит ТАСС слова Магомедова.

За всю карьеру в ММА 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.