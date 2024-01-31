В команде Махачева не исключили проведение следующего боя в марте
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Ислама Махачева, заявил, что спортсмен все еще может провести бой в марте.
Ранее Махачев рассказал, что в следующем поединке готов встретиться с американцем Джастином Гэтжи 8 июня в Саудовской Аравии.
«Если бой не произойдет в марте, то поединок пройдет в июне или июле», — приводит ТАСС слова Магомедова.
За всю карьеру в ММА 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Источник: https://tass.ru/sport/19863163
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