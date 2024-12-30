Гаджиев об оценке Хабиба тренировки Махачева: «Это уже сигнал»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова про подготовку обладателя пояса организации в легком весе Ислама Махачева к поединку против Армана Царукяна на турнире UFC 311.

«Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама — это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», — сказал Гаджиев на своем Youtube-канале.

Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 02.00 мск.

Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.