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Сегодня, 16:50

Гаджиев об оценке Хабиба тренировки Махачева: «Это уже сигнал»

Руслан Минаев
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Камил Гаджиев.
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Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова про подготовку обладателя пояса организации в легком весе Ислама Махачева к поединку против Армана Царукяна на турнире UFC 311.

«Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама — это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», — сказал Гаджиев на своем Youtube-канале.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 02.00 мск.

Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.

UFC 311
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
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