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Сегодня, 11:45

Нурмагомедов оценил на четверку подготовку Махачева к реваншу с Царукяном на UFC 311

Руслан Минаев
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Хабиб Нурмагомедов (слева) и Ислам Махачев.
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил подготовку обладателя пояса организации в легком весе Ислама Махачева к поединку против Армана Царукяна на турнире UFC 311.

Махачев — Эту неделю нормально отпахали, результат налицо. У тренера спросим. Хабиб, как отпахали?

Нурмагомедов — Доволен я или нет? Честно? Четверка, с натяжкой.

Махачев — Четыре? А что надо сделать, чтобы пять получить?

Нурмагомедов — В среду вечером отдохнули?

Махачев — Нельзя было?

Нурмагомедов — Нет, конечно. Отдыхаем в субботу вечером и в воскресенье.

Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 2.00 мск.

Махачев и Царукян на UFC 311 проведут реванш. Первый бой между Исламом и Арманом состоялся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Тогда Махачев выиграл единогласным решением судей после трех раундов. Поединок был дебютным для Царукяна в UFC.

UFC 311
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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