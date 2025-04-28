Бокс/ММА
28 апреля, 21:48

Источник: экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле сбил насмерть 17-летнюю девушку

Алина Савинова
Фрэнсис Нганну.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну оказался вовлечен в ДТП в Камеруне, в результате которого погибла 17-летняя девушка Нтсама Брижит Мануэлла, сообщает портал Le Bled Parle.

Отмечается, что спортсмен находился за рулем мотоцикла, когда произошел инцидент. Столкновение было сильным. Нганну сразу же бросился девушке на помощь и лично доставил ее в больницу. Он был опустошен трагедией и оплатил все медицинские счета, но врачам не удалось сохранить Нтсаме жизнь.

Нганну провел 21 бой в смешанных единоборствах, одержав 18 побед и потерпев три поражения. В профессиональном боксе на его счету два поражения в двух поединках.

Фрэнсис Нганну
ММА
