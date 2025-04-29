Зубайра Тухугов заключил с Хабибом и Махачевым спор на 5 миллионов рублей

Бывший боец UFC Зубайра Тухугов поспорил с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом организации в легком весе Исламом Махачевым.

Спортсмены заключили письменное соглашение на 5 миллионов рублей. Согласно договору, Тухугов к июлю 2025 года должен похудеть до 82 кг. Если он не выполнит это требование, то выплатит по 1 миллиону рублей Нурмагомедову и Махачеву, а оставшиеся деньги переведет на благотворительность.

Сообщается, что сейчас вес 34-летнего Тухугова составляет 90 кг.

В декабре 2024 года стало известно, что Тухугов принял решение возобновить карьеру в 2025-м. Последний поединок на профессиональном уровне он провел в феврале 2023 года.