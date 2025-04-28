Бокс/ММА
28 апреля, 19:53

Мендес: «Бой с Порье был самым сложным в карьере Махачева»

Сергей Ярошенко

Тренер действующего обладателя титула UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес назвал самый сложный бой в карьере своего подопечного.

«Возможно, бой Ислама с Дастином Порье был самым сложным в его карьере. Махачев в первом поединке с Волкановски провел самый сложный пятый раунд из всех, что до этого у него были. Тогда он получил столько урона, сколько не получал никогда. А его единственное поражение — это вспышка. Так что оно не имеет значения. В целом именно поединок с Порье стал самым сложным в карьере Ислама. Лишь в одном раунде ему удалось чувствовать себя легко, а в остальных было тяжело», — цитирует Мендеса портал Sportskeeda.

Махачев встречался с американцем на UFC 302 в июне 2024 года. Тогда Махачев победил соперника удушающим приемом в пятом раунде.

Всего на счету 33-летнего россиянина 28 боев — 27 побед и 1 поражение.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хавьер Мендес
