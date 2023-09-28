Махачев не думает о завершении карьеры: «Из года в год показатели только растут»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил, что не думает о завершении карьеры бойца.

«Я вчера сдавал тесты, смотрел свое общее физическое состояние, выносливость. Из года в год показатели только растут. На этот раз я сдал намного лучше, чем даже ожидал мой тренер. Так что я не стою на месте, не иду назад, показатели только растут, и я пока не думаю о завершении карьеры», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.

Махачев и Чарльз Оливейра (34-9) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.