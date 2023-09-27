Газиев: «Ган — самый быстрый тяжеловес из всех, кого я видел»

Новичок UFC Шамиль Газиев поделился воспоминаниями о спаррингах с французским бойцом ММА Сирилом Ганом.

«Сирил — самый быстрый тяжеловес из всех, кого я видел. Его лучшая сторона — это работа ног. Я не успевал за ним и его действиями в стойке. Думаю, в стойке он может победить любого тяжеловеса. Слабая сторона — это отсутствие спарринг-партнеров с хорошими борцовскими навыками. Во Франции с этим беда», — цитирует Газиева MMA.Metaratings.ru.

Дагестанский боец подписал контракт с UFC после успешного выступления в Contender Series. На турнире в Лас-Вегасе он победил американца Грега Веласко.

33-летний Газиев провел 11 побед в смешанных единоборствах, во всех из которых одержал победы. В активе 33-летнего Гана 2 поражения при 12 победах.