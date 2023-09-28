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Махачев: «Хочется новых соперников, потому что Оливейра у меня уже есть в списке»

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) не хочет вновь драться с Чарльзом Оливейрой (34-9), но подчеркнул, что бразилец заслужил реванш.

«Если честно, конечно, хочется новые имена, новых соперников, потому что он у меня уже есть в списке. Посмотришь, два раза с одним и тем же драться — как-то не так. Если бы было какое-то новое имя, было бы интереснее. Но что делать, он прошел Дариуша очень уверенно. Если посмотреть на остальной список... он уже побил остальных. Я думаю, он заслуживает реванша», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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