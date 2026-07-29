Махачев о поражении Макгрегора от Холлоуэя: «Честно говоря, мне жаль»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

Бой, который проходил 12 июля, завершился через 65 секунд. Макгрегор получил травму колена и не смог продолжить бой. Он заявил, что результат поединка с американцем должен быть аннулирован.

«Честно говоря, мне жаль. Я знал, что Макс прибьет его, но не думал, что все закончится так быстро. Я хотел посмотреть на то, как он дерется после пятилетнего перерыва и мне жаль, что все так закончилось», — сказал Махачев Complex Sports.