Волков надеется провести бой в UFC до конца года

Российский боец UFC Александр Волков заявил, что рассчитывает провести еще один бой до конца года.

«Хочу, конечно же, подраться, планы есть. Хорошо подеремся, может быть, подеремся за пояс. Поэтому стараюсь держать себя в форме, готовиться к предстоящим вызовам, надеюсь, что подерусь до конца года», — приводит слова Волкова ТАСС.

37-летний Волков выступает в тяжелом весе UFC. В мае этого года он единогласным решением судей победил доминиканца Вальдо Кортеса-Акосту на турнире UFC в Ньюарке (США).

На счету бойца 40 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах за карьеру.