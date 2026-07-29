Арман Царукян: кто следующий соперник на UFC

Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут реванш на UFC 331 19 сентября

Армяно-российский боец Арман Царукян и бразилец Чарльз Оливейра проведут поединок-реванш на UFC 331 в ночь с 19 на 20 сентября. Вечер ММА пройдет на арене «Crypto.com Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В первом бою, который состоялся на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе в апреле 2024 года, Царукян победил Оливейру раздельным решением судей.

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

У 29-летнего Царукяна профессиональный рекорд — 23-3. 36-летний Оливейра в ММА провел 49 боев, в которых одержал 37 побед, потерпел 11 поражений, еще один бой завершился вничью.

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