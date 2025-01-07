Ислам Махачев в третий раз стал отцом

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что у него родился сын.

«Сколько у меня детей? Трое. Девочка и двое мальчиков. Последний родился 10 дней назад», — заявил Махачев на Youtube-канале MIghty.

Бой между Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном возглавит турнир UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США). В их первом поединке, который состоялся в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

33-летний Махачев в карьере имеет 27 боев, 26 побед и одно поражение. В последний раз россиянин выходил в октагон в июне этого года на турнире UFC 302. Тогда он победил Дастина Порье удушающим приемом.