Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:35

Глава UFC Дана Уайт вошел в совет директоров компании Meta*

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Президент UFC Дана Уайт стал членом совета директоров компании Meta*, которой владеет американский предприниматель Марк Цукерберг.

Об этом Уайт сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Я никогда не был заинтересован в том, чтобы войти в какой-либо совет директоров, пока не получил предложения присоединиться к Meta. Я верю, что социальные сети — это будущее. Рад присоединиться к этой невероятной команде и узнать больше об этом бизнесе изнутри. Больше всего на свете я люблю создавать бренды, и с нетерпением жду возможности помочь вывести компанию на новый уровень», — написал Уайт.

Дана Уайт является президентом UFC с 2001 года.

* - компания Meta признана в России экстремистской организацией.

Дана Уайт
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Роман Шишкин: «Спартак» — претендент на «золото», но 95 процентов, что выиграет «Зенит»
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Борец из США взял бронзу Олимпиады после 13 лет вегетарианства и 5-летнего простоя
В Великобритании сотни работников присоединились к иску против McDonald's
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рабаданов: «Махачев победит Царукяна в стойке в 3-м или 4-м раунде»

Ислам Махачев в третий раз стал отцом

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости