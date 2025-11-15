Махачев о подготовке к бою с Делла Маддаленой: «Самое сложное — стать большим, набрать вес»

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, что было самым трудным при подготовке к титульному поединку в полусредней весовой категории с Джеком Делла Маддаленой.

«Самое сложное — стать большим, набрать вес и работать с крупными парнями, чтобы добиться большего, чем раньше. Я борюсь всю свою жизнь, но завтра все будет по-другому. Завтра самый важный день для меня, самый важный день для моей профессиональной карьеры. Вот почему я очень усердно готовлюсь», — сказал Махачев ESPN MMA.

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса UFC против Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

